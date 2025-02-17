Длительный мир в Украине – гарантия безопасности Европы, – премьер-министр Британии Стармер

По словам Стармера, будущее Украины – экзистенциальный вопрос для Европы.

Фото из открытых источников

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будущее Украины является экзистенциальным вопросом для Европы в целом. Об этом пишет The Guardian.

«На кону не только будущее Украины, но и экзистенциальный вопрос Европы», - сказал Стармер.

Он отметил необходимость длительного мира в Украине, который будет гарантировать ее суверенитет и сдерживать дальнейшую агрессию со стороны России.

«Только длительный мир в Украине, который будет гарантировать ее суверенитет, удержит Путина от дальнейшей агрессии», - сказал он.

Стармер также отметил важность тесного сотрудничества между ЕС и США относительно следующих шагов в поддержке Украины. По его словам, «европейцам придется активизироваться как в отношении расходов, так и возможностей, которые мы предоставляем Украине».

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