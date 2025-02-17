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На Львовщине двое человек напали на военнослужащего ТЦК, нанеся ему ножевые ранения

21:55, 17 февраля 2025
Неизвестные напали на сотрудника ТЦК во время сопровождения мобилизованных.
На Львовщине двое человек напали на военнослужащего ТЦК, нанеся ему ножевые ранения
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В городе Жовква Львовской области двое неизвестных лиц напали на военнослужащего Львовского территориального центра комплектования и социальной поддержки, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, инцидент произошел 17 февраля 2025 года около 11:45 на улице Львовская, когда военный сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП «Жовковская больница» для прохождения военно-врачебной комиссии.

Вероятной причиной нападения является попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. После нападения гражданин сбежал и сейчас находится в розыске.

«Это преступление - не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны. Тысячи украинцев на передовой без колебаний выполняют свой долг. В то же время в тылу находятся те, кто выбирает путь позорного бегства, не гнушаясь даже нападением на военных. Страх смерти - естественный. Но удар в спину тем, кто защищает твою землю, - это не страх, это подлость. Нападение на военнослужащего - это не просто преступление. Это предательство», - отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

По факту нападения уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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Львов военные нападение ТЦК мобилизация

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