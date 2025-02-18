В Канаде во время посадки потерпел крушение пассажирский самолет – видео

Самолет после посадки перевернулся, почему это произошло – пока не ясно.

Источник фото: REUTERS/Cole Burston

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В канадском городе Торонто 17 февраля при посадке перевернулся пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines. Предварительно речь идет о лайнере Bombardier CRJ 900, который прибыл в город из Миннеаполиса (США). При посадке лайнер перевернулся на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщают CBS и Reuters, инцидент произошел в аэропорту имени Лестера Пирсона, крупнейшем аэропорту Канады. Всего на борту самолета находилось около 80 человек. О погибших не сообщается.

Пострадали не менее 18 пассажиров.

Причины чрезвычайной ситуации пока не известны. Однако в Торонто в течение недели продолжались сильные вьюги.

Источник фото: REUTERS/Cole Burston

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