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В Канаде во время посадки потерпел крушение пассажирский самолет – видео

08:11, 18 февраля 2025
Самолет после посадки перевернулся, почему это произошло – пока не ясно.
В Канаде во время посадки потерпел крушение пассажирский самолет – видео
Источник фото: REUTERS/Cole Burston
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В канадском городе Торонто 17 февраля при посадке перевернулся пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines. Предварительно речь идет о лайнере Bombardier CRJ 900, который прибыл в город из Миннеаполиса (США). При посадке лайнер перевернулся на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщают CBS и Reuters, инцидент произошел в аэропорту имени Лестера Пирсона, крупнейшем аэропорту Канады. Всего на борту самолета находилось около 80 человек. О погибших не сообщается.

Пострадали не менее 18 пассажиров.

Причины чрезвычайной ситуации пока не известны. Однако в Торонто в течение недели продолжались сильные вьюги.

Источник фото: REUTERS/Cole Burston

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аэропорт Канада

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