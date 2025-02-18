Зеленский и Макрон имели разговор после экстренного саммита лидеров Европы

Стороны обсудили ситуацию в Европе и необходимость надежных гарантий безопасности для Украины.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном после встречи европейских лидеров 17 февраля в Париже. На саммите говорилось о глобальной ситуации, в частности в Европе, а также о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщили в Офисе Президента по результатам разговора, есть общее видение того, что должны быть надежными и сильными гарантиями безопасности.

«Любое другое решение, например хрупкое прекращение огня, станет лишь очередным обманом со стороны России и предпосылкой новой российской войны против Украины или других стран Европы», - указали в ОП.

В то же время, Эмманюэль Макрон проинформировал о разговорах с другими лидерами и президенты договорились быть в постоянном контакте и координировать усилия для приближения надежного и длительного мира.

Ранее мы писали, что украинские власти считают, что европейские страны должны оперативно определить лицо «уровня лидера», которое будет представлять Европу в потенциальных переговорах о завершении российско-украинской войны. Об этом в интервью заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.