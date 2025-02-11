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2 млн грн на рік, кредит на квартиру і право на виїзд за кордон після року служби – що пропонує Міноборони чоловікам 18-24 років

20:44, 11 лютого 2025
Міністерство оборони опублікувало, які бонуси отримають чоловіки 18-24 років за підписання контракту.
2 млн грн на рік, кредит на квартиру і право на виїзд за кордон після року служби – що пропонує Міноборони чоловікам 18-24 років
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Міністерство оборони України опублікувало перелік бонусів, які отримають чоловіки від 18 до 24 років за підписання контракту на військову службу.

Так, серед можливостей:

  • Безкоштовний проїзд та комунальні пільги
  • Навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту
  • Право на виїзд за кордон після 1 року служби
  • Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК

Також це соціальні гарантії:

  • Іпотека 0% річних після закінчення контракту (єОселя)
  • Вибір частини та спеціальності
  • Компенсація житла протягом служби
  • Медичне обслуговування, стоматологія та зубопротезування

Фінансовий пакет передбачає 1 млн грн на контракті. З них:

  • 200 тисяч грн – одразу при підписанні контракту
  • 800 тисяч грн – двома частинами на час дії контракту

До 120 тисяч грн передбачено додатково щомісяця плюс доплати за бойові завдання.

Загалом, як зазначили у Міноборони, до 2 млн грн на рік.

Автор: Наталя Мамченко

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