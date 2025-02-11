2 млн грн на рік, кредит на квартиру і право на виїзд за кордон після року служби – що пропонує Міноборони чоловікам 18-24 років

20:44, 11 лютого 2025
Міністерство оборони опублікувало, які бонуси отримають чоловіки 18-24 років за підписання контракту.
Міністерство оборони України опублікувало перелік бонусів, які отримають чоловіки від 18 до 24 років за підписання контракту на військову службу.
Так, серед можливостей:
- Безкоштовний проїзд та комунальні пільги
- Навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту
- Право на виїзд за кордон після 1 року служби
- Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК
Також це соціальні гарантії:
- Іпотека 0% річних після закінчення контракту (єОселя)
- Вибір частини та спеціальності
- Компенсація житла протягом служби
- Медичне обслуговування, стоматологія та зубопротезування
Фінансовий пакет передбачає 1 млн грн на контракті. З них:
- 200 тисяч грн – одразу при підписанні контракту
- 800 тисяч грн – двома частинами на час дії контракту
До 120 тисяч грн передбачено додатково щомісяця плюс доплати за бойові завдання.
Загалом, як зазначили у Міноборони, до 2 млн грн на рік.
Автор: Наталя Мамченко
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