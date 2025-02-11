2 млн грн в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы – что предлагает Минобороны мужчинам 18-24 лет

20:44, 11 февраля 2025
Министерство обороны опубликовало, какие бонусы получат мужчины 18-24 лет за подписание контракта.
Министерство обороны Украины опубликовало перечень бонусов, которые получат мужчины от 18 до 24 лет за подписание контракта на военную службу.
Так, среди возможностей:
- Бесплатный проезд и коммунальные льготы
- Обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта
- Право на выезд за границу после 1 года службы
- Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК
Также это социальные гарантии:
- Ипотека 0% годовых после окончания контракта (еОселя)
- Выбор части и специальности
- Компенсация жилья в течение службы
- Медицинское обслуживание, стоматология и зубопротезирование
Финансовый пакет предусматривает 1 млн грн на контракте.
- 200 тысяч грн – сразу при подписании контракта
- 800 тысяч грн – двумя частями на время действия контракта
До 120 тысяч грн предусмотрено дополнительно ежемесячно плюс доплаты за боевые задания.
В общей сложности, как отметили в Минобороны, до 2 млн грн в год.
Автор: Наталя Мамченко
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