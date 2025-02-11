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2 млн грн в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы – что предлагает Минобороны мужчинам 18-24 лет

20:44, 11 февраля 2025
Министерство обороны опубликовало, какие бонусы получат мужчины 18-24 лет за подписание контракта.
2 млн грн в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы – что предлагает Минобороны мужчинам 18-24 лет
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Министерство обороны Украины опубликовало перечень бонусов, которые получат мужчины от 18 до 24 лет за подписание контракта на военную службу.

Так, среди возможностей:

  • Бесплатный проезд и коммунальные льготы
  • Обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта
  • Право на выезд за границу после 1 года службы
  • Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК

Также это социальные гарантии:

  • Ипотека 0% годовых после окончания контракта (еОселя)
  • Выбор части и специальности
  • Компенсация жилья в течение службы
  • Медицинское обслуживание, стоматология и зубопротезирование

Финансовый пакет предусматривает 1 млн грн на контракте.

  • 200 тысяч грн – сразу при подписании контракта
  • 800 тысяч грн – двумя частями на время действия контракта

До 120 тысяч грн предусмотрено дополнительно ежемесячно плюс доплаты за боевые задания.

В общей сложности, как отметили в Минобороны, до 2 млн грн в год.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСУ военные Кабинет Министров Украины война контракт Минобороны

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