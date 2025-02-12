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Без финансовой помощи партнеров судебная реформа в Украине не будет успешной – Денис Маслов

08:10, 12 февраля 2025
В Верховной Раде рассказали, что Украина доверилась международным партнерам в вопросах судебной реформы, но теперь возникли проблемы с финансированием.
Без финансовой помощи партнеров судебная реформа в Украине не будет успешной – Денис Маслов
Источник фото: Facebook-страница Дениса Маслова
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В процессе реализации судебной реформы, которая уже длительное время происходит в Украине, скоро могут возникнуть трудности.

Об этом во время работы конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня» сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Народный депутат рассказал, что в прошлые годы в Украине в рамках судебной реформы было принято немало законов и внедрено большое количество процедур.

«Мы двигаемся максимально быстро, но мы должны чувствовать встречное движение со стороны наших европейских партнеров. Движение в ЕС – это не односторонний путь. Мы приняли ряд законов, касающихся Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Службы дисциплинарных инспекторов, Конституционного Суда и многих других. Но нужно сделать так, чтобы все эти законы эффективно работали», – отметил Денис Маслов.

Однако относительно эффективности действия законов, принятых в последние годы в части судебной реформы, теперь могут возникнуть вопросы.

«С нашими международными партнерами мы разделили ответственность за формирование органов судейского управления. Теперь возникли огромные вызовы для институций, обеспечивающих реализацию законодательных инициатив», - сообщил Денис Маслов.

Глава Комитета отметил, что, прежде всего, речь идет о вызовах «материально-технического характера».

«Во многих проектах у нас были привлечены международные партнеры. Но неожиданно мы столкнулись с проблемой финансирования различных, уже набравших обороты, процессов. Мы надеемся на понимание со стороны наших партнеров», – сообщил Денис Маслов.

Напомним, в январе стало известно о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), осуществлявшему финансирование многих правительственных институций в Украине.

В феврале в украинском правительстве сообщили о том, что в ближайшее время столкнутся с финансовыми проблемами структуры, задействованные для отбора на должности в органах судейского управления и судебной власти.

Также недавно стало известно, что возникли трудности с финансированием реформы украинской прокуратуры.

Автор: Вячеслав Хрипун

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