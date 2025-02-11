Владимир Зеленский заявил, что критикой закона о достройке энергоблоков на Хмельницкой АЭС занимаются те, «кто наполняет карман от более дорогой энергии, чем атомная»

«Тем, кто критикует закон о достройке энергоблоков на Хмельницкой АЭС, дешевая энергия в Украине просто невыгодна – они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная» – Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский в своем обращении приветствовал принятие Верховной Радой законопроекта 11392 о приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции.

«Важно сказать сегодня также об украинской энергетической безопасности – важный день, Верховная Рада Украины сделала существенный шаг.

Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более 2 гигаватты электричества для Украины» - отметил он.

Также Владимир Зеленский объяснил, чем может быть вызвана критика законопроекта.

«Конечно, есть голоса, которые критикуют. Но это те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна – они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная.

Есть все эти цифры. Каждый может увидеть и убедиться. Я благодарен депутатам, которые сейчас поддержали энергетическую независимость и промышленное развитие Украины», – добавил он.

«И чтобы было понятно, сейчас, в эти сложные зимние месяцы, мы можем импортировать в Украину от наших соседей примерно такой объем электричества. Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта. И обязательно это поможет нам сдерживать рост цен на электричество для людей. И даже по специальным экономическим проектам с нашими партнерами – с Соединенными Штатами, с Президентом Трампом – по специальным ресурсам Украины, добыче и переработке, Украина теперь сможет говорить более уверенно, имея в будущем дополнительный и значительный источник электричества», - подчеркнул Президент.

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