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Володимир Зеленський заявив, що критикою закону про добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС займаються ті, «хто наповнює кишеню від дорожчої енергії, ніж атомна»

20:24, 11 лютого 2025
«Тим, хто критикує закон про добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС, дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна» – Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський заявив, що критикою закону про добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС займаються ті, «хто наповнює кишеню від дорожчої енергії, ніж атомна»
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Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні привітав прийняття Верховною Радою законопроекту 11392 про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.

«Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок.

Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України» - зазначив він.

Також Володимир Зеленський пояснив, чим може бути зумовлена критика законопроекту.

«Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна.

Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України», додав він.

«І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей. І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики» - підкреслив Президент.

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Володимир Зеленський

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