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Прокурорів зобов’яжуть забезпечувати явку до суду свідків обвинувачення – Раді рекомендували прийняти закон

08:00, 12 лютого 2025
Прокурор повинен буде забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.
Прокурорів зобов’яжуть забезпечувати явку до суду свідків обвинувачення – Раді рекомендували прийняти закон
Джерело фото: ТУ ДСА в Дніпропетровській області
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти в цілому як закон законопроект 11387, який передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу.

Зокрема, ч. 4 статті 95 «Показання» КПК доповнюється новим реченням, відповідно до змісту якого прокурор зобов’язаний забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.

Як зазначають у Головному юридичному управлінні парламенту, за предметом регулювання зазначена новела не охоплюється ні предметом регулювання наведеної частини четвертої, ні статті 95 КПК в цілому. Крім того, відповідно до положень статті 66 КПК прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду – це обов’язок свідка.

Статтями 140 та 143 КПК України визначено, що привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження – судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи.

Виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене відповідним підрозділам органів Національної поліції, органів безпеки, органів Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України або Державного бюро розслідувань.

З огляду на наведене, в ГЮУ ВР зауважили, що наразі невизначеним залишається питання, якими саме правовими інструментами та механізмами прокурор повинен забезпечувати прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом також підвищуються розміри штрафів за прояв неповаги до суду, посилюється відповідальність прокурора за неприбуття в судове засідання без поважних причин, встановлюється адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог комітету Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії чи тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, а також за неявку без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради. 

Автор: Наталя Мамченко

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