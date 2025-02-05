Верховній Раді рекомендували прийняти закон про забезпечення явки учасників процесу і підвищення штрафів за неповагу до суду

Комітет погодив фінальну редакцію законопроекту про посилення відповідальності за неповагу до суду і забезпечення явки в судові засідання

Джерело фото: rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув поправки до законопроекту №11387 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом, який 22 серпня 2024 року парламент прийняв в першому читанні.

Метою законопроекту є зменшення кількості проявів неповаги до суду, а також системного подолання проблеми безпідставних неявок учасників кримінального провадження на судові засідання, що призводить до порушення розумних строків розгляду кримінальних проваджень.

Підготовленим до другого читання законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінального кодексу та КПК, Регламенту Верховної Ради, законів «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», «Про Національну поліцію», якими:

– запроваджується адміністративна відповідальність за невжиття заходів щодо ухвали суду про привід (нова ст. 185-6-1 КУпАП)

Так, залишення без розгляду ухвали суду про привід посадовою особою органу, якому доручено її виконання, а так само повернення суду ухвали про привід без письмового пояснення причин її невиконання – тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 грн до 2550 грн. Безпідставне невиконання ухвали суду про привід особою, на яку покладено її виконання, – тягне за собою накладення штрафу від 2550 грн до 3400 грн.

Протоколи за статтею 185-6-1 складатимуть секретарі судового засідання, секретарі суду (зміни до п. 7 ч. 1 ст. 255 КУпАП), а розгляд цих справ здійснюватимуть районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди, місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд;

– підвищуються установлені в ст. 185-3 КУпАП розміри штрафів. За прояв неповаги до суду будуть штрафувати до 3400 грн, за повторне порушення – 6800 грн. За неповагу до КСУ зможуть оштрафувати до 6800 грн.

– встановлюється адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог комітету Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії чи тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, а також за неявку без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради (зміни до ст. 188-19 КУпАП);

– зі статей 22, 377, 378, 379 КК виключаються згадки про «народних засідателей»;

– у КПК закріплюється визначення терміну «розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб» та вдвічі збільшуються розміри грошових стягнень, що накладаються на учасників кримінального провадження у випадках невиконання процесуальних обов’язків (зміни до статей 3, 139, 179, 180);

– ст. 81 КПК доповнюється вказівкою на строк розгляду заяви про відвід слідчого судді або судді (невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви) та приписом, згідно з яким не допускається заявлення відводу судді, що розглядає заяву про відвід;

– у ст. 95 КПК закріплюється обов’язок прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання;

– змінами до ст. 147 КПК встановлюється, що розгляд клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення здійснюється не тим суддею, який виніс таку ухвалу, а іншим суддею цього ж суду. У разі відсутності іншого судді в цьому суді таке клопотання передається на розгляд найбільш територіально наближеного до нього суду;

– посилюється відповідальність прокурора за неприбуття в судове засідання без поважних причин (зміни до ст. 324 КПК);

– у ст. 314 КПК визначається, що неприбуття у підготовче судове засідання прокурора, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, крім випадків, передбачених законодавством;

– Регламент ВР доповнюється нормою, відповідно до якої у разі віднесення до повноважень Верховної Ради питання звільнення з посади особи, яка без поважних причин не з’явилася на пленарне засідання, проект постанови про її звільнення позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради наступного дня пленарних засідань після дня реєстрації такого проекту постанови та розглядається першим на пленарному засіданні без попередньої підготовки в комітетах;

– ч. 4 ст. 19 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» викладається в новій редакції, яка передбачає порядок застосування приводу особи, яка без поважних причин не з’явилась на запрошена слідчої комісії Верховної Ради;

– абз. 1 п. 27 ч. 1 ст. 23 Закону «Про Національну поліцію» доповнюється положеннями, відповідно до яких привід може здійснюватися за процедурним рішенням Верховної Ради.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні прийняти законопроект його в другому читанні та в цілому.

Автор: Наталя Мамченко

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