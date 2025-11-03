Дональд Трамп заявив, що зможе добитися завершення війни РФ проти України

Дональд Трамп про можливість завершення війни «за пару місяців»: Я думаю, що ми доб'ємося цього.

Фото: rfi.fr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що зможе добитися завершення війни Росії проти України, оскільки росіяни хотіли б «робити бізнес» зі Сполученими Штатами. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

«Я думаю, що ми доб'ємося цього, так», – заявив Трамп, відповідаючи на питання журналістів, про те чи можливо завершити війну «за пару місяців».

«Я думаю, що він (Путін – ред.) дуже хоче вести бізнес зі США, але це спрацювало з Індією, і це спрацювало з Пакистаном, і це спрацювало з 60% цих країн», – сказав він.

Американський лідер також додав, що тарифні погрози досі допомагали йому врегульовувати війни, на що отримав зауваження журналістки, що це не спрацювало з Путіним.

«З ним я поводився по-іншому, тому що, з одного боку, у нас не так багато бізнесу з Росією, розумієте? Він не з тих, хто купує у нас багато через дурість. А я думаю, що він хотів би бути таким. Я думаю, що він хоче прийти і хоче торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, що це чудово. Це те, що мені подобається», – підкреслив Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.