Дональд Трамп заявил, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины

08:12, 3 ноября 2025
Дональд Трамп о возможности завершения войны «за пару месяцев»: «Я думаю, что мы этого добьемся».
Фото: rfi.fr
Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет добиться завершения войны России против Украины, поскольку россияне хотели бы «вести бизнес» с Соединенными Штатами. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Я думаю, что мы этого добьемся, да», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли завершить войну «за пару месяцев». 

«Я думаю, что он (Путин — ред.) очень хочет вести бизнес с США, но это сработало с Индией, это сработало с Пакистаном, и это сработало с 60% этих стран», — сказал он.

Американский лидер также добавил, что тарифные угрозы до сих пор помогали ему урегулировать войны, на что получил замечание журналистки, что это не сработало с Путиным. 

«С ним я поступал по-другому, потому что, с одной стороны, у нас не так много бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много у нас покупает из-за глупости. А я думаю, что он хотел бы быть таким. Думаю, что он хочет прийти и хочет торговать с нами, хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это прекрасно. Это то, что мне нравится», — подчеркнул Трамп.

