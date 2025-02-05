Верховной Раде рекомендовали принять закон об обеспечении явки участников процесса и повышении штрафов за неуважение к суду

Комитет согласовал финальную редакцию законопроекта об ужесточении ответственности за неуважение к суду и обеспечении явки в судебные заседания.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел поправки к законопроекту №11387 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом, который 22 августа 2024 года парламент принял в первом чтении.

Целью законопроекта является уменьшение количества проявлений неуважения к суду, а также системное преодоление проблемы безосновательных неявок участников уголовного производства на судебные заседания, что приводит к нарушению разумных сроков рассмотрения уголовных производств.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП), Уголовный кодекс и УПК, Регламент Верховной Рады, законы «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», «О Национальной полиции», которыми:

– вводится административная ответственность за непринятие мер по определению суда о приводе (новая ст. 185-6-1 КУоАП)

Так, оставление без рассмотрения определения суда о приводе должностным лицом органа, которому поручено его исполнение, а так же возвращение суду определения о приводе без письменного объяснения причин его неисполнения – влекут наложение штрафа от 1700 грн до 2550 грн. Безосновательное неисполнение определения суда о приводе лицом, на которое возложено его исполнение, – влечет наложение штрафа от 2550 грн до 3400 грн.

Протоколы по статье 185-6-1 будут составлять секретари судебного заседания, секретари суда (изменения в п. 7 ч. 1 ст. 255 КУоАП), а рассмотрение этих дел будут осуществлять районные, районные в городе, городские или горрайонные суды, местные хозяйственные и административные суды, апелляционные суды, высшие специализированные суды и Верховный Суд;

– повышаются установленные в ст. 185-3 КУоАП размеры штрафов. За проявление неуважения к суду будут штрафовать до 3400 грн., за повторное нарушение – 6800 грн. За неуважение к КСУ смогут оштрафовать до 6800 грн.

– устанавливается административная ответственность за невыполнение законных требований комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии или временной специальной комиссии Верховной Рады, а также за неявку без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады (изменения в ст. 188-19 КУоАП);

– из статей 22, 377, 378, 379 УК исключаются упоминания о «народных заседателях»;

– в УПК закрепляется определение термина «размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц» и вдвое увеличиваются размеры денежных взысканий, налагаемых на участников уголовного производства в случаях невыполнения процессуальных обязанностей (изменения в статьи 3, 139, 179, 180);

– ст. 81 УПК дополняется указанием срока рассмотрения заявления об отводе следственного судьи или судьи (безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления) и предписанием, согласно которому не допускается заявление отвода судье, рассматривающему заявление об отводе;

– в ст. 95 УПК закрепляется обязанность прокурора обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание;

– изменениями в ст. 147 УПК устанавливается, что рассмотрение ходатайства об отмене определения о наложении денежного взыскания осуществляется не тем судьей, вынесшим такое определение, а другим судьей этого же суда. В случае отсутствия другого судьи в этом суде такое ходатайство передается на рассмотрение наиболее территориально приближенного к нему суда;

– усиливается ответственность прокурора за неприбытие в судебное заседание без уважительных причин (изменения в ст. 324 УПК);

– в ст. 314 УПК определяется, что неприбытие в подготовительное судебное заседание прокурора, потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, и которые должным образом уведомлены о дате, времени и месте заседания, не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

– Регламент ВР дополняется нормой, согласно которой в случае отнесения к полномочиям Верховной Рады вопрос увольнения с должности лица, без уважительных причин не явившегося на пленарное заседание, проект постановления о его увольнении вне очереди без голосования включается в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады на следующий день пленарных заседаний после дня регистрации такого проекта постановления и рассматривается первым на пленарном заседании без предварительной подготовки в комитетах;

– ч. 4 ст. 19 Закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» излагается в новой редакции, которая предусматривает порядок применения привода к лицу, которое а без уважительных причин не явилось на приглашенная следственной комиссии Верховной Рады;

– абз. 1 п. 27 ч. 1 ст. 23 Закона «О Национальной полиции» дополняется положениями, согласно которым привод может производиться по процедурному решению Верховной Рады.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении принять его законопроект во втором чтении и в целом.

Автор: Наталя Мамченко

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