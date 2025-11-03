Деякі ФОПи звільняються від сплати єдиного внеску – пояснення ДПС

ДПС пояснила, які ФОПи не платитимуть ЄСВ за себе з жовтня.

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, які фізичні особи – підприємці (ФОП), що працюють за спрощеною системою оподаткування, звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за себе з 1 жовтня 2025 року. Це стало можливим завдяки змінам, унесеним Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ.

Згідно з новою редакцією частини шостої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI, від сплати ЄСВ звільняються ФОПи, які:

є мобілізованими та мають найманих працівників;

перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримують державну допомогу на дитину.

Пільга діє за умови, що роботодавець, зокрема резидент Дія Сіті, сплатив за таких осіб страховий внесок у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок. Наявність чи відсутність доходів у цих ФОПів не впливає на право на пільгу.

Водночас такі особи можуть добровільно сплачувати ЄСВ, самостійно визначаючи базу нарахування за місяці, коли роботодавець сплатив внесок менший за мінімальний. Самостійно визначена база не може перевищувати максимальну величину, встановлену законом, а сума внеску не може бути нижчою за мінімальний страховий внесок.

