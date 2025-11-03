Практика судов
Некоторые ФЛП освобождаются от уплаты единого взноса – разъяснение ГНС

07:54, 3 ноября 2025
ГНС разъяснила, какие ФЛП не будут платить ЕСВ за себя с октября.
Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, какие физические лица – предприниматели (ФЛП), работающие по упрощенной системе налогообложения, освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за себя с 1 октября 2025 года. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ.

Согласно новой редакции части шестой статьи 4 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI, от уплаты ЕСВ освобождаются ФЛП, которые:

  • мобилизованы и имеют наемных работников;
  • находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;
  • находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получают государственную помощь на ребенка.

Льгота действует при условии, что работодатель, в частности резидент Дия Сити, уплатил за таких лиц страховой взнос в размере не менее минимального страхового взноса. Наличие или отсутствие доходов у этих ФЛП не влияет на право на льготу.

В то же время такие лица могут добровольно уплачивать ЕСВ, самостоятельно определяя базу начисления за месяцы, когда работодатель уплатил взнос меньше минимального. Самостоятельно определенная база не может превышать максимальную величину, установленную законом, а сумма взноса не может быть ниже минимального страхового взноса.

налоговая ФЛП ГНС

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета».

