В Університеті Короля Данила відбудеться ІV Прикарпатський юридичний форум

Університет Короля Данила організовує в Івано-Франківську ІV Прикарпатський юридичний форум.

7 листопада 2025 року Університет Короля Данила організовує в Івано-Франківську ІV Прикарпатський юридичний форум. Задекларована цьогоріч тема – «Адвокатура й правосуддя у добу змін».

Мета форуму – створення платформи для фахового обговорення сучасних викликів та перспектив розвитку адвокатури й правосуддя в період суспільних трансформацій і в умовах війни.

Форум сприятиме налагодженню діалогу між академічною спільнотою, адвокатами, суддями, представниками державних інституцій та громадянського суспільства, а також покликаний стати майданчиком для обміну досвідом і формування нових підходів до розвитку адвокатури в сучасних умовах.

Що чекатиме на учасників форуму?

Формування концепції розвитку адвокатури України в умовах війни та післявоєнної відбудови.

Дискусії й обговорення важливих тем, які стосуються діяльності адвокатів у кримінальних та цивільних справах.

Мотиваційні виступи та активності за участі провідних представників адвокатської спільноти, державних діячів, експертів, молодіжних лідерів.

До участі у заході запрошені представники державних органів влади, адвокати, судді, прокурори, науковці і викладачі, здобувачі вищої освіти, громадські діячі, активісти і всі, хто цікавиться проблематикою заходу.

Основна частина форуму складатиметься з чотирьох платформ, у межах яких відбуватимуться дискусії за тематичними напрямами:

І. Адвокатура майбутнього: стратегія розвитку професійної спільноти

Діалог заради правосуддя: адвокат, суд і суспільство

III. Адвокат у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану (нові виклики – нові інструменти)

Між конфліктом і рішенням: адвокат як провідник у цивільному процесі

У рамках форуму передбачено конкурс адвокатських промов з-поміж здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю юридичного спрямування.

