Практика судів
  1. В Україні

В Університеті Короля Данила відбудеться ІV Прикарпатський юридичний форум

09:05, 3 листопада 2025
Університет Короля Данила організовує в Івано-Франківську ІV Прикарпатський юридичний форум.
В Університеті Короля Данила відбудеться ІV Прикарпатський юридичний форум
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

7 листопада 2025 року Університет Короля Данила організовує в Івано-Франківську ІV Прикарпатський юридичний форум. Задекларована цьогоріч тема – «Адвокатура й правосуддя у добу змін».

Мета форуму – створення платформи для фахового обговорення сучасних викликів та перспектив розвитку адвокатури й правосуддя в період суспільних трансформацій і в умовах війни.

Форум сприятиме налагодженню діалогу між академічною спільнотою, адвокатами, суддями, представниками державних інституцій та громадянського суспільства, а також покликаний стати майданчиком для обміну досвідом і формування нових підходів до розвитку адвокатури в сучасних умовах.

Що чекатиме на учасників форуму?

  • Формування концепції розвитку адвокатури України в умовах війни та післявоєнної відбудови.
  • Дискусії й обговорення важливих тем, які стосуються діяльності адвокатів у кримінальних та цивільних справах.
  • Мотиваційні виступи та активності за участі провідних представників адвокатської спільноти, державних діячів, експертів, молодіжних лідерів.

До участі у заході запрошені представники державних органів влади, адвокати, судді, прокурори, науковці і викладачі, здобувачі вищої освіти, громадські діячі, активісти і всі, хто цікавиться проблематикою заходу.

Основна частина форуму складатиметься з чотирьох платформ, у межах яких відбуватимуться дискусії за тематичними напрямами:

І. Адвокатура майбутнього: стратегія розвитку професійної спільноти

  1. Діалог заради правосуддя: адвокат, суд і суспільство

III. Адвокат у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану (нові виклики – нові інструменти)

  1. Між конфліктом і рішенням: адвокат як провідник у цивільному процесі

У рамках форуму передбачено конкурс адвокатських промов з-поміж здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю юридичного спрямування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юрист адвокат правосуддя адвокатура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді