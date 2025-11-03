В Університеті Короля Данила відбудеться ІV Прикарпатський юридичний форум

7 листопада 2025 року Університет Короля Данила організовує в Івано-Франківську ІV Прикарпатський юридичний форум. Задекларована цьогоріч тема – «Адвокатура й правосуддя у добу змін».
Мета форуму – створення платформи для фахового обговорення сучасних викликів та перспектив розвитку адвокатури й правосуддя в період суспільних трансформацій і в умовах війни.
Форум сприятиме налагодженню діалогу між академічною спільнотою, адвокатами, суддями, представниками державних інституцій та громадянського суспільства, а також покликаний стати майданчиком для обміну досвідом і формування нових підходів до розвитку адвокатури в сучасних умовах.
Що чекатиме на учасників форуму?
До участі у заході запрошені представники державних органів влади, адвокати, судді, прокурори, науковці і викладачі, здобувачі вищої освіти, громадські діячі, активісти і всі, хто цікавиться проблематикою заходу.
Основна частина форуму складатиметься з чотирьох платформ, у межах яких відбуватимуться дискусії за тематичними напрямами:
І. Адвокатура майбутнього: стратегія розвитку професійної спільноти
III. Адвокат у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану (нові виклики – нові інструменти)
У рамках форуму передбачено конкурс адвокатських промов з-поміж здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю юридичного спрямування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.