В Университете Короля Даниила состоится IV Прикарпатский юридический форум

Университет Короля Даниила организует в Ивано-Франковске IV Прикарпатский юридический форум.

7 ноября 2025 года Университет Короля Данила организует в Ивано-Франковске IV Прикарпатский юридический форум. Заявленная тема этого года — «Адвокатура и правосудие в эпоху перемен».

Цель форума — создание платформы для профессионального обсуждения современных вызовов и перспектив развития адвокатуры и правосудия в период общественных трансформаций и в условиях войны.

Форум будет способствовать налаживанию диалога между академическим сообществом, адвокатами, судьями, представителями государственных институтов и гражданского общества, а также призван стать площадкой для обмена опытом и формирования новых подходов к развитию адвокатуры в современных условиях.

Что ожидает участников форума?

Формирование концепции развития адвокатуры Украины в условиях войны и послевоенного восстановления.

Дискуссии и обсуждение важных тем, касающихся деятельности адвокатов в уголовных и гражданских делах.

Мотивационные выступления и активности с участием ведущих представителей адвокатского сообщества, государственных деятелей, экспертов, молодежных лидеров.

К участию в мероприятии приглашены представители органов государственной власти, адвокаты, судьи, прокуроры, ученые и преподаватели, студенты, общественные деятели, активисты и все, кто интересуется тематикой форума.

Основная часть форума будет состоять из четырёх платформ, в рамках которых пройдут дискуссии по тематическим направлениям:

I. Адвокатура будущего: стратегия развития профессионального сообщества

II. Диалог ради правосудия: адвокат, суд и общество

III. Адвокат в уголовном производстве в условиях военного положения (новые вызовы — новые инструменты)

IV. Между конфликтом и решением: адвокат как проводник в гражданском процессе

В рамках форума предусмотрен конкурс адвокатских речей среди студентов, обучающихся по юридической специальности.

