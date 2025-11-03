В Университете Короля Даниила состоится IV Прикарпатский юридический форум

7 ноября 2025 года Университет Короля Данила организует в Ивано-Франковске IV Прикарпатский юридический форум. Заявленная тема этого года — «Адвокатура и правосудие в эпоху перемен».
Цель форума — создание платформы для профессионального обсуждения современных вызовов и перспектив развития адвокатуры и правосудия в период общественных трансформаций и в условиях войны.
Форум будет способствовать налаживанию диалога между академическим сообществом, адвокатами, судьями, представителями государственных институтов и гражданского общества, а также призван стать площадкой для обмена опытом и формирования новых подходов к развитию адвокатуры в современных условиях.
Что ожидает участников форума?
К участию в мероприятии приглашены представители органов государственной власти, адвокаты, судьи, прокуроры, ученые и преподаватели, студенты, общественные деятели, активисты и все, кто интересуется тематикой форума.
Основная часть форума будет состоять из четырёх платформ, в рамках которых пройдут дискуссии по тематическим направлениям:
I. Адвокатура будущего: стратегия развития профессионального сообщества
II. Диалог ради правосудия: адвокат, суд и общество
III. Адвокат в уголовном производстве в условиях военного положения (новые вызовы — новые инструменты)
IV. Между конфликтом и решением: адвокат как проводник в гражданском процессе
В рамках форума предусмотрен конкурс адвокатских речей среди студентов, обучающихся по юридической специальности.
