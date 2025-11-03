Практика судів
В Ужгороді поліцейські врятували кошеня з-під капота автомобіля

07:00, 3 листопада 2025
Поліцейські закликають водіїв перевіряти машини перед поїздкою.
В Ужгороді поліцейські врятували кошеня з-під капота автомобіля
Фото: Нацполіція
В Ужгороді на площі Шандора Петефі патрульні врятували кошеня, яке сховалося під капотом припаркованого Hyundai. Про інцидент повідомили в .

Перехожі звернулися до патрульних, почувши нявкання з автомобіля. Інспектори оперативно прибули на місце та зв’язалися з власником машини. Після відкриття капота поліцейські виявили налякане кошеня, яке грілося на акумуляторі. Тваринку обережно витягли та переконалися, що вона не постраждала.

Оскільки охочих забрати котика не знайшлося, патрульний вирішив прихистити його у себе вдома.

У Нацполіції зазначили, що ця історія зі щасливим кінцем є нагадуванням для водіїв: із настанням холодів тварини часто шукають тепло під капотами чи біля коліс автомобілів. Поліцейські закликають перевіряти транспорт перед поїздкою, щоб уникнути подібних ситуацій.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
