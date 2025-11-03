В Ужгороде полицейские спасли котенка из-под капота автомобиля

Полицейские призывают водителей проверять машины перед поездкой.

Фото: Нацполиция

В Ужгороде на площади Шандора Петефи патрульные спасли котенка, который спрятался под капотом припаркованного Hyundai. Об инциденте сообщили в Нацполиции.

Прохожие обратились к патрульным, услышав мяуканье из автомобиля. Инспекторы оперативно прибыли на место и связались с владельцем машины. После открытия капота полицейские обнаружили испуганного котенка, который грелся на аккумуляторе. Животное осторожно вытащили и убедились, что оно не пострадало.

Поскольку желающих забрать котенка не нашлось, патрульный решил приютить его у себя дома.

В Нацполиции отметили, что эта история со счастливым концом является напоминанием для водителей: с наступлением холодов животные часто ищут тепло под капотами или возле колес автомобилей. Полицейские призывают проверять транспорт перед поездкой, чтобы избежать подобных ситуаций.

