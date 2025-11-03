Практика судів
США поки не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, — Дональд Трамп

08:30, 3 листопада 2025
Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливості передачі Україні Tomahawk.
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Tomahawk. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

«Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі - ні», — відповів Трамп на питання про можливість передачі Tomahawk Україні.

Коли у Трампа запитали, що могло б стати «останньою краплею», яка переконає його, що Путін не хоче завершувати війну, президент США відповів: «Немає ніякої останньої краплі. Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою».

Також Трамп заявив, що війна є важкою «як для України, так і для Росії».

«Путін втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця», - заявив він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що зможе добитися завершення війни РФ проти України

