США поки не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Tomahawk. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.
«Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі - ні», — відповів Трамп на питання про можливість передачі Tomahawk Україні.
Коли у Трампа запитали, що могло б стати «останньою краплею», яка переконає його, що Путін не хоче завершувати війну, президент США відповів: «Немає ніякої останньої краплі. Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою».
Також Трамп заявив, що війна є важкою «як для України, так і для Росії».
«Путін втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця», - заявив він.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що зможе добитися завершення війни РФ проти України
