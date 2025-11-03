США пока не рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk, — Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине Tomahawk.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

«Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но на данный момент — нет», — ответил Трамп на вопрос о возможности передачи Tomahawk Украине.

Когда у Трампа спросили, что могло бы стать «последней каплей», которая убедила бы его, что Путин не хочет заканчивать войну, президент США ответил: «Нет никакой последней капли. Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют и воюют между собой».

Также Трамп заявил, что война является тяжелой «как для Украины, так и для России».

«Путин потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины.

