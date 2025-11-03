Андрій Єрмак заперечив чутки про кілька мирних планів для України: документ буде без альтернативних версій

Україна та союзники працюють над єдиним мирним планом без альтернативних версій, вказав керівник Офісу Президента.

Фото: Андрій Єрмак

Україна спільно з міжнародними партнерами розробляє єдиний мирний план, і жодних «альтернативних» або паралельних варіантів не існує. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, коментуючи публікації у ЗМІ про нібито кілька різних ініціатив з боку США, ЄС та інших країн.

«У медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних «планів», мовляв, у США – один, в ЄС – інший, в окремих країн – ще якийсь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери перебувають у безперервній комунікації», — наголосив Єрмак.

За його словами, підсумком цих консультацій стане єдиний документ, який буде спільно підготовлений Україною та її союзниками й базуватиметься на українських інтересах.

«Йдеться не про конкуренцію ініціатив. Ідеться про пошук синергії – України, ЄС, США, інших партнерів. Звісно, участь США є принциповою», — підкреслив керівник Офісу Президента.

Єрмак також зазначив, що позиції Києва, Вашингтона та європейських столиць збігаються: будь-які переговори про мир мають розпочинатися з припинення вогню по поточній лінії зіткнення.

«Усі партнери вважають, що для успішної роботи дипломатів вогонь має бути зупинений. Ми високо цінуємо лідерство президента Трампа як миротворця й вважаємо, що саме він може допомагати Україні досягти справедливого, сталого та забезпеченого надійним гарантіями безпеки миру», — додав він.

Як повідомив Єрмак, 3 листопада у продовження зустрічі лідерів країн-учасниць коаліції охочих відбудеться засідання коаліції в режимі онлайн, на рівні радників з національної безпеки. Метою зустрічі стане синхронізація позицій і напрацювання подальших кроків у напрямку узгодженого плану.

«Президент України постійно на зв’язку з усіма лідерами країн партнерів. Наша команда – а це й Офіс, і МЗС, і РНБО та інші –працюють зі своїми контрпартами. Я практично кожного дня говорю з радниками з питань національної безпеки і оборони лідерів. Війна триває тут, агресії піддалася Україна – тож кінцева конфігурація плану про параметри мирної угоди буде за нами. Це питання справедливості та здорового глузду», — підсумував Єрмак.

