Андрей Ермак опроверг слухи о нескольких мирных планах для Украины: документ будет без альтернативных версий

09:36, 3 ноября 2025
Украина и союзники работают над единым мирным планом без альтернативных вариантов, указал руководитель Офиса Президента.
Андрей Ермак опроверг слухи о нескольких мирных планах для Украины: документ будет без альтернативных версий
Фото: Андрей Ермак
Украина совместно с международными партнерами разрабатывает единый мирный план, и никаких «альтернативных» или параллельных вариантов не существует. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, комментируя публикации в СМИ о якобы нескольких разных инициативах со стороны США, ЕС и других стран.

«В медиа сейчас много сообщений об альтернативных “планах”: мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какой-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по формулировкам, но все партнеры находятся в постоянной коммуникации», — подчеркнул Ермак.

По его словам, итогом этих консультаций станет единый документ, который будет совместно подготовлен Украиной и ее союзниками и основываться на украинских интересах.

«Речь идет не о конкуренции инициатив, а о поиске синергии — Украины, ЕС, США и других партнеров. Разумеется, участие США является принципиальным», — отметил руководитель Офиса Президента.

Ермак также заявил, что позиции Киева, Вашингтона и европейских столиц совпадают: любые переговоры о мире должны начинаться с прекращения огня по текущей линии соприкосновения.

«Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен. Мы высоко ценим лидерство президента Трампа как миротворца и считаем, что именно он может помочь Украине достичь справедливого, устойчивого и обеспеченного надежными гарантиями безопасности мира», — добавил он.

Как сообщил Ермак, 3 ноября, в продолжение встречи лидеров стран-участниц коалиции желающих, состоится заседание коалиции в онлайн-режиме на уровне советников по национальной безопасности. Цель встречи — синхронизация позиций и выработка дальнейших шагов в направлении согласованного плана.

«Президент Украины постоянно на связи со всеми лидерами стран-партнеров. Наша команда — а это и Офис, и МИД, и СНБО, и другие — работают со своими контрпартами. Я практически каждый день общаюсь с советниками по национальной безопасности и обороне лидеров. Война продолжается здесь, агрессии подверглась Украина — поэтому окончательная конфигурация плана о параметрах мирного соглашения будет за нами. Это вопрос справедливости и здравого смысла», — подвел итог Ермак.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

