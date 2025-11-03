Андрей Ермак опроверг слухи о нескольких мирных планах для Украины: документ будет без альтернативных версий

Украина и союзники работают над единым мирным планом без альтернативных вариантов, указал руководитель Офиса Президента.

Фото: Андрей Ермак

Украина совместно с международными партнерами разрабатывает единый мирный план, и никаких «альтернативных» или параллельных вариантов не существует. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, комментируя публикации в СМИ о якобы нескольких разных инициативах со стороны США, ЕС и других стран.

«В медиа сейчас много сообщений об альтернативных “планах”: мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какой-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по формулировкам, но все партнеры находятся в постоянной коммуникации», — подчеркнул Ермак.

По его словам, итогом этих консультаций станет единый документ, который будет совместно подготовлен Украиной и ее союзниками и основываться на украинских интересах.

«Речь идет не о конкуренции инициатив, а о поиске синергии — Украины, ЕС, США и других партнеров. Разумеется, участие США является принципиальным», — отметил руководитель Офиса Президента.

Ермак также заявил, что позиции Киева, Вашингтона и европейских столиц совпадают: любые переговоры о мире должны начинаться с прекращения огня по текущей линии соприкосновения.

«Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен. Мы высоко ценим лидерство президента Трампа как миротворца и считаем, что именно он может помочь Украине достичь справедливого, устойчивого и обеспеченного надежными гарантиями безопасности мира», — добавил он.

Как сообщил Ермак, 3 ноября, в продолжение встречи лидеров стран-участниц коалиции желающих, состоится заседание коалиции в онлайн-режиме на уровне советников по национальной безопасности. Цель встречи — синхронизация позиций и выработка дальнейших шагов в направлении согласованного плана.

«Президент Украины постоянно на связи со всеми лидерами стран-партнеров. Наша команда — а это и Офис, и МИД, и СНБО, и другие — работают со своими контрпартами. Я практически каждый день общаюсь с советниками по национальной безопасности и обороне лидеров. Война продолжается здесь, агрессии подверглась Украина — поэтому окончательная конфигурация плана о параметрах мирного соглашения будет за нами. Это вопрос справедливости и здравого смысла», — подвел итог Ермак.

