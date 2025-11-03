Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Верховна Рада оголосила громадське обговорення трьох нових книг Цивільного кодексу України

09:18, 3 листопада 2025
Парламент оголосив старт публічного обговорення проектів трьох розділів — «Право інтелектуальної власності», «Спадкове право» та «Міжнародне приватне право».
Верховна Рада оголосила громадське обговорення трьох нових книг Цивільного кодексу України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України повідомила про початок громадського обговорення проєктів трьох нових книг Цивільного кодексу України:

  • книги 4 «Право інтелектуальної власності»,
  • книги 6 «Спадкове право»,
  • книги 8 «Міжнародне приватне право».

Робоча група з підготовки законопроєкту щодо оновлення (рекодифікації) цивільного законодавства працює з 2020 року на основі затвердженої Концепції рекодифікації ЦКУ.

Наразі вже завершено роботу над книгою 1 «Загальна частина», яка пройшла перше читання у парламенті, а також над книгою 2 «Особисті права», що нині проходить громадське обговорення. Її розгляд профільним комітетом і у першому читанні запланований на цей тиждень.

Науковці, юристи-практики, представники бізнесу та громадянського суспільства можуть долучитися до обговорення і надати пропозиції чи зауваження до оприлюднених текстів.

Як подати пропозиції:

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом 30 календарних днів від дати публікації (з 1 листопада) на електронну адресу: [email protected], із темою листа: «Пропозиції до книги 4/6/8 ЦК України».

У найближчий час для громадського обговорення будуть також оприлюднені проєкти:

  • книги 3 «Речові права»;
  • книги 5 «Зобов’язання»;
  • книги 7 «Сімейне право»;
  • книги 9 «Гласність цивільних прав, правочинів та інших юридичних фактів».

Посилання на матеріали:

  • Проєкт книги 4 «Право інтелектуальної власності» [посилання]
  • Проєкт книги 6 «Спадкове право» [посилання]
  • Проєкт книги 8 «Міжнародне приватне право» [посилання]
  • Концепція рекодифікації цивільного законодавства [посилання]

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що відомості про державну реєстрацію юридичних осіб оборонно-промислового комплексу не будуть підлягати оприлюдненню у реєстрах. Відповідну постійну норму – не лише на час воєнного стану – а постійно – пропонується встановити у новій редакції Цивільного кодексу.

Відповідний законопроект 14056 з новою редакцією книги першої Цивільного кодексу у першому читанні 21 жовтня прийняла Верховна Рада. Ініціатором законопроекту є спікер парламенту Руслан Стефанчук разом із колегами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Верховна Рада України Парламент цивільний кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді