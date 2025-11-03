Верховна Рада оголосила громадське обговорення трьох нових книг Цивільного кодексу України

Верховна Рада України повідомила про початок громадського обговорення проєктів трьох нових книг Цивільного кодексу України:
Робоча група з підготовки законопроєкту щодо оновлення (рекодифікації) цивільного законодавства працює з 2020 року на основі затвердженої Концепції рекодифікації ЦКУ.
Наразі вже завершено роботу над книгою 1 «Загальна частина», яка пройшла перше читання у парламенті, а також над книгою 2 «Особисті права», що нині проходить громадське обговорення. Її розгляд профільним комітетом і у першому читанні запланований на цей тиждень.
Науковці, юристи-практики, представники бізнесу та громадянського суспільства можуть долучитися до обговорення і надати пропозиції чи зауваження до оприлюднених текстів.
Як подати пропозиції:
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом 30 календарних днів від дати публікації (з 1 листопада) на електронну адресу: [email protected], із темою листа: «Пропозиції до книги 4/6/8 ЦК України».
У найближчий час для громадського обговорення будуть також оприлюднені проєкти:
Посилання на матеріали:
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що відомості про державну реєстрацію юридичних осіб оборонно-промислового комплексу не будуть підлягати оприлюдненню у реєстрах. Відповідну постійну норму – не лише на час воєнного стану – а постійно – пропонується встановити у новій редакції Цивільного кодексу.
Відповідний законопроект 14056 з новою редакцією книги першої Цивільного кодексу у першому читанні 21 жовтня прийняла Верховна Рада. Ініціатором законопроекту є спікер парламенту Руслан Стефанчук разом із колегами.
