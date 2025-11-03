Верховна Рада оголосила громадське обговорення трьох нових книг Цивільного кодексу України

Парламент оголосив старт публічного обговорення проектів трьох розділів — «Право інтелектуальної власності», «Спадкове право» та «Міжнародне приватне право».

Верховна Рада України повідомила про початок громадського обговорення проєктів трьох нових книг Цивільного кодексу України:

книги 4 «Право інтелектуальної власності»,

книги 6 «Спадкове право»,

книги 8 «Міжнародне приватне право».

Робоча група з підготовки законопроєкту щодо оновлення (рекодифікації) цивільного законодавства працює з 2020 року на основі затвердженої Концепції рекодифікації ЦКУ.

Наразі вже завершено роботу над книгою 1 «Загальна частина», яка пройшла перше читання у парламенті, а також над книгою 2 «Особисті права», що нині проходить громадське обговорення. Її розгляд профільним комітетом і у першому читанні запланований на цей тиждень.

Науковці, юристи-практики, представники бізнесу та громадянського суспільства можуть долучитися до обговорення і надати пропозиції чи зауваження до оприлюднених текстів.

Як подати пропозиції:

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом 30 календарних днів від дати публікації (з 1 листопада) на електронну адресу: [email protected], із темою листа: «Пропозиції до книги 4/6/8 ЦК України».

У найближчий час для громадського обговорення будуть також оприлюднені проєкти:

книги 3 «Речові права»;

книги 5 «Зобов’язання»;

книги 7 «Сімейне право»;

книги 9 «Гласність цивільних прав, правочинів та інших юридичних фактів».

Посилання на матеріали:

Проєкт книги 4 «Право інтелектуальної власності» [посилання]

Проєкт книги 6 «Спадкове право» [посилання]

Проєкт книги 8 «Міжнародне приватне право» [посилання]

Концепція рекодифікації цивільного законодавства [посилання]

