Верховная Рада объявила общественное обсуждение трех новых книг Гражданского кодекса Украины

Парламент объявил старт публичного обсуждения проектов трех разделов – «Право интеллектуальной собственности», «Наследственное право» и «Международное частное право».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины сообщила о начале общественного обсуждения проектов трех новых книг Гражданского кодекса Украины:

книги 4 «Право интеллектуальной собственности»,

книги 6 «Наследственное право»,

книги 8 «Международное частное право».

Рабочая группа по подготовке законопроекта об обновлении (рекодификации) гражданского законодательства работает с 2020 года на основе утвержденной Концепции рекодификации ГКУ.

В настоящее время уже завершена работа над книгой 1 «Общая часть», которая прошла первое чтение в парламенте, а также над книгой 2 «Личные права», которая сейчас проходит общественное обсуждение. Ее рассмотрение профильным комитетом и в первом чтении запланировано на эту неделю.

Ученые, юристы-практики, представители бизнеса и гражданского общества могут присоединиться к обсуждению и предоставить предложения или замечания к опубликованным текстам.

Как подать предложения:

Предложения и замечания можно направлять в течение 30 календарных дней с даты публикации (с 1 ноября) на электронный адрес: [email protected], с темой письма: «Предложения к книге 4/6/8 ГК Украины».

В ближайшее время для общественного обсуждения также будут опубликованы проекты:

книги 3 «Вещные права»;

книги 5 «Обязательства»;

книги 7 «Семейное право»;

книги 9 «Гласность гражданских прав, сделок и других юридических фактов».

Ссылки на материалы:

Проект книги 4 «Право интеллектуальной собственности» [ссылка]

Проект книги 6 «Наследственное право» [ссылка]

Проект книги 8 «Международное частное право» [ссылка]

Концепция рекодификации гражданского законодательства [ссылка]

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сведения о государственной регистрации юридических лиц оборонно-промышленного комплекса не будут подлежать обнародованию в реестрах. Соответствующую постоянную норму — не только на время военного положения, а на постоянной основе — предлагается установить в новой редакции Гражданского кодекса.

Соответствующий законопроект №14056 с новой редакцией книги первой Гражданского кодекса в первом чтении 21 октября приняла Верховная Рада. Инициатором законопроекта является спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.