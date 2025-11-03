Верховная Рада объявила общественное обсуждение трех новых книг Гражданского кодекса Украины

Верховная Рада Украины сообщила о начале общественного обсуждения проектов трех новых книг Гражданского кодекса Украины:
Рабочая группа по подготовке законопроекта об обновлении (рекодификации) гражданского законодательства работает с 2020 года на основе утвержденной Концепции рекодификации ГКУ.
В настоящее время уже завершена работа над книгой 1 «Общая часть», которая прошла первое чтение в парламенте, а также над книгой 2 «Личные права», которая сейчас проходит общественное обсуждение. Ее рассмотрение профильным комитетом и в первом чтении запланировано на эту неделю.
Ученые, юристы-практики, представители бизнеса и гражданского общества могут присоединиться к обсуждению и предоставить предложения или замечания к опубликованным текстам.
Как подать предложения:
Предложения и замечания можно направлять в течение 30 календарных дней с даты публикации (с 1 ноября) на электронный адрес: [email protected], с темой письма: «Предложения к книге 4/6/8 ГК Украины».
В ближайшее время для общественного обсуждения также будут опубликованы проекты:
Ссылки на материалы:
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сведения о государственной регистрации юридических лиц оборонно-промышленного комплекса не будут подлежать обнародованию в реестрах. Соответствующую постоянную норму — не только на время военного положения, а на постоянной основе — предлагается установить в новой редакции Гражданского кодекса.
Соответствующий законопроект №14056 с новой редакцией книги первой Гражданского кодекса в первом чтении 21 октября приняла Верховная Рада. Инициатором законопроекта является спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами.
