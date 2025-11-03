Практика судов
Верховная Рада объявила общественное обсуждение трех новых книг Гражданского кодекса Украины

09:18, 3 ноября 2025
Парламент объявил старт публичного обсуждения проектов трех разделов – «Право интеллектуальной собственности», «Наследственное право» и «Международное частное право».
Верховная Рада Украины сообщила о начале общественного обсуждения проектов трех новых книг Гражданского кодекса Украины:

  • книги 4 «Право интеллектуальной собственности»,
  • книги 6 «Наследственное право»,
  • книги 8 «Международное частное право».

Рабочая группа по подготовке законопроекта об обновлении (рекодификации) гражданского законодательства работает с 2020 года на основе утвержденной Концепции рекодификации ГКУ.

В настоящее время уже завершена работа над книгой 1 «Общая часть», которая прошла первое чтение в парламенте, а также над книгой 2 «Личные права», которая сейчас проходит общественное обсуждение. Ее рассмотрение профильным комитетом и в первом чтении запланировано на эту неделю.

Ученые, юристы-практики, представители бизнеса и гражданского общества могут присоединиться к обсуждению и предоставить предложения или замечания к опубликованным текстам.

Как подать предложения:

Предложения и замечания можно направлять в течение 30 календарных дней с даты публикации (с 1 ноября) на электронный адрес: [email protected], с темой письма: «Предложения к книге 4/6/8 ГК Украины».

В ближайшее время для общественного обсуждения также будут опубликованы проекты:

  • книги 3 «Вещные права»;
  • книги 5 «Обязательства»;
  • книги 7 «Семейное право»;
  • книги 9 «Гласность гражданских прав, сделок и других юридических фактов».

Ссылки на материалы:

  • Проект книги 4 «Право интеллектуальной собственности» [ссылка]
  • Проект книги 6 «Наследственное право» [ссылка]
  • Проект книги 8 «Международное частное право» [ссылка]
  • Концепция рекодификации гражданского законодательства [ссылка]

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сведения о государственной регистрации юридических лиц оборонно-промышленного комплекса не будут подлежать обнародованию в реестрах. Соответствующую постоянную норму — не только на время военного положения, а на постоянной основе — предлагается установить в новой редакции Гражданского кодекса.

Соответствующий законопроект №14056 с новой редакцией книги первой Гражданского кодекса в первом чтении 21 октября приняла Верховная Рада. Инициатором законопроекта является спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами.

