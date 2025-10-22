Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сведения о государственной регистрации юридических лиц оборонно-промышленного комплекса не будут подлежать обнародованию в реестрах. Соответствующую постоянную норму – не только на время военного положения – а постоянно – предлагается установить в новой редакции Гражданского кодекса.

Соответствующий законопроект 14056 с новой редакцией книги первой Гражданского кодекса в первом чтении 21 октября приняла Верховная Рада. Инициатором законопроекта является спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами.

Так, в статье 89 предлагается предусмотреть, что сведения о государственной регистрации воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, юридических лиц оборонно-промышленного комплекса, которые в соответствии с законом составляют информацию с ограниченным доступом, не подлежат обнародованию в общедоступных сведениях государственных реестров (в том числе в качестве открытых данных).

Соответственно, сведения о прекращении воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, юридических лиц оборонно-промышленного комплекса, которые в соответствии с законом составляют информацию с ограниченным доступом, не подлежат обнародованию в общедоступных сведениях государственных реестров (в том числе в качестве открытых данных).

Как отметил Комитет, «обновленные положения должны превратить Гражданский кодекс Украины в настоящую «Конституцию частного права»».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 3 октября 2025 года №1257 утвердил Порядок временного ограничения доступа к информации о предприятиях, учреждениях и организациях в сфере оборонно-промышленного комплекса. Ограничение предусмотрено на время военного положения.

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны.

При этом отсутствует механизм согласования такого ограничения с другими органами. Кроме того, не определены четкие критерии, какую именно информацию можно ограничивать — только ли «оборонные» данные, например, местонахождение, или любые корпоративные сведения (о бенефициарах, судебных спорах, финансовых отчетах и т.д.).

Порядок возлагает на «поставщиков услуг» обязанность ограничить доступ к информации по письму Минобороны. При этом непонятно, как должны выполнять эти требования частные субъекты.

Не предусмотрен единый реестр поданных запросов, что делает невозможным отслеживание, кто именно и когда обращался.

Неясно также, касается ли это ограничение всех публичных реестров (ЕГР, судебный реестр, тендеры), и это может вызвать путаницу среди распорядителей.

Напомним, что в настоящее время приняты сразу два закона, которыми поручено правительству урегулировать соответствующий порядок ограничения данных о критически важных предприятиях.

Так, Президент подписал Закон №4576-ІХ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров» (законопроект 11533).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», как этот закон, так и принятый с ним в один день закон №4577-IХ (законопроект 13420) о закрытии информации о предприятиях Defence City из перечня Минобороны, который вступил в силу 5 октября, дополняют заключительные положения закона о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом 4.

В результате, в случае вступления в силу обоих законов, закон о публичных электронных реестрах будет содержать сразу два подпункта 4 разного содержания, которые регулируют порядок ограничения доступа к информации об оборонных предприятиях.

В одной версии нормы будут ограничиваться данные о предприятиях так называемого «Дефенс сити», которые определит Минобороны, в другой — порядок полностью будет определять Кабмин.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.