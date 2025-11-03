Практика судів
Українці зможуть безкоштовно подорожувати поїздами на 3000 км — ТОП питань про програму

07:18, 3 листопада 2025
«Укрзалізниця» надасть кожному українцю 3000 км безкоштовних поїздок.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Укрзалізниця запустила програму «3000 кілометрів», яка дозволить кожному українцю безкоштовно проїхати 3000 км на поїздах далекого сполучення. У компанії повідомили, що наразі розробляється детальна механіка програми, а всі пропозиції від пасажирів враховуються.

Як працюватиме програма?

Відповідаючи на запитання про брак квитків у піковий період, в «Укрзалізниці» пояснили, що програма допоможе розвантажити популярні дати. Багато пасажирів готові змінити дату чи місяць подорожі за нижчою ціною. Наприклад, у серпні залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому — лише 1,9 млн. У періоди низького попиту є можливість додатково перевозити 200–250 тисяч пасажирів щомісяця без нових рейсів, заповнюючи вільні місця. Це також стимулюватиме внутрішній туризм у низький сезон, і «Укрзалізниця» планує співпрацювати з громадами для створення туристичних пропозицій.

Програма заохочуватиме поїздки в менш завантажені дні, наприклад, у вівторок замість п’ятничного вечора до Львова. У періоди високого попиту, як у грудні, пріоритет надаватимуть жителям прифронтових громад, які найбільше страждають від обстрілів і відключень електроенергії.

Чому саме 3000 км?

Ця відстань символізує найдовший залізничний маршрут Україною туди й назад — із Запоріжжя до Ужгорода. Програма поширюватиметься на внутрішні рейси далекого сполучення, окрім преміум-сегменту. Вона орієнтована на тих, хто потребує таких поїздок, наприклад, для відвідування родичів чи подорожей країною. Для тих, кому кілометри не потрібні, квитки залишаться доступними на звичайних умовах. Також розглядаються варіанти використання невикористаних кілометрів із користю.

Хто фінансуватиме програму?

«Укрзалізниця» зазначає, що програма стартує разом із частковою державною компенсацією реальної вартості пасажирських перевезень. Додаткові пасажири, які подорожуватимуть «за кілометри», заповнюватимуть наявні місця, не збільшуючи витрати. Оскільки пасажирські перевезення субсидуються державою, програма забезпечить ефективніше використання цих коштів, щоб більше українців могли подорожувати протягом року. Додаткові доходи від преміум-сегменту (СВ, 1-й клас, міжнародні поїзди) допоможуть покрити витрати на безкоштовні поїздки, не збільшуючи потребу в державному фінансуванні.

Як це вплине на залізницю?

Програма «3000 кілометрів» запускається паралельно з початком системної державної підтримки пасажирських перевезень. Це дозволить покращити фінансову ситуацію «Укрзалізниці», зберегти робочі місця та забезпечити безперебійні зарплати залізничникам. Компенсація від держави також необхідна для відновлення інфраструктури та підтримки маршрутів до прифронтових міст, особливо в умовах відключень електроенергії.

В «Укрзалізниці» наголошують, що програма відповідає європейській практиці та є особливо актуальною для України. Вона зробить подорожі доступними для всіх, зокрема для тих, хто не може дозволити собі квитки за повною вартістю, і підтримає жителів прифронтових регіонів.

