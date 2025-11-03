Украинцы смогут бесплатно путешествовать поездами на 3000 км — ТОП вопросов о программе

«Укрзализныця» предоставит каждому украинцу 3000 км бесплатных поездок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Укрзализныця запустила программу «3000 километров», которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать 3000 км на поездах дальнего следования. В компании сообщили, что в настоящее время разрабатывается подробная механика программы, а все предложения от пассажиров учитываются.

Как будет работать программа?

Отвечая на вопрос о нехватке билетов в пиковый период, в «Укрзализныце» объяснили, что программа поможет разгрузить популярные даты. Многие пассажиры готовы изменить дату или месяц путешествия по более низкой цене. Например, в августе железная дорога перевозит 2,6 млн пассажиров, а в феврале — только 1,9 млн. В периоды низкого спроса есть возможность дополнительно перевозить 200–250 тысяч пассажиров ежемесячно без новых рейсов, заполняя свободные места. Это также будет стимулировать внутренний туризм в низкий сезон, и «Укрзализныця» планирует сотрудничать с общинами для создания туристических предложений.

Программа будет поощрять поездки в менее загруженные дни, например, во вторник вместо пятничного вечера во Львов. В периоды высокого спроса, как в декабре, приоритет будет предоставляться жителям прифронтовых общин, которые больше всего страдают от обстрелов и отключений электроэнергии.

Почему именно 3000 км?

Это расстояние символизирует самый длинный железнодорожный маршрут по Украине туда и обратно — из Запорожья в Ужгород. Программа будет распространяться на внутренние рейсы дальнего следования, кроме премиум-сегмента. Она ориентирована на тех, кто нуждается в таких поездках, например, для посещения родственников или путешествий по стране. Для тех, кому километры не нужны, билеты останутся доступными на обычных условиях. Также рассматриваются варианты использования неиспользованных километров с пользой.

Кто будет финансировать программу?

«Укрзализныця» отмечает, что программа стартует вместе с частичной государственной компенсацией реальной стоимости пассажирских перевозок. Дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать «за километры», заполнят имеющиеся места, не увеличивая расходы. Поскольку пассажирские перевозки субсидируются государством, программа обеспечит более эффективное использование этих средств, чтобы больше украинцев могли путешествовать в течение года. Дополнительные доходы от премиум-сегмента (СВ, 1-й класс, международные поезда) помогут покрыть расходы на бесплатные поездки, не увеличивая потребность в государственном финансировании.

Как это повлияет на железную дорогу?

Программа «3000 километров» запускается параллельно с началом системной государственной поддержки пассажирских перевозок. Это позволит улучшить финансовую ситуацию «Укрзализныци», сохранить рабочие места и обеспечить бесперебойную выплату зарплат железнодорожникам. Компенсация от государства также необходима для восстановления инфраструктуры и поддержки маршрутов в прифронтовые города, особенно в условиях отключений электроэнергии.

В «Укрзализныце» отмечают, что программа соответствует европейской практике и является особенно актуальной для Украины. Она сделает путешествия доступными для всех, в частности для тех, кто не может позволить себе билеты по полной стоимости, и поддержит жителей прифронтовых регионов.

