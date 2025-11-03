Практика судов
Украинцы смогут бесплатно путешествовать поездами на 3000 км — ТОП вопросов о программе

07:18, 3 ноября 2025
«Укрзализныця» предоставит каждому украинцу 3000 км бесплатных поездок.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Укрзализныця запустила программу «3000 километров», которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать 3000 км на поездах дальнего следования. В компании сообщили, что в настоящее время разрабатывается подробная механика программы, а все предложения от пассажиров учитываются.

Как будет работать программа?

Отвечая на вопрос о нехватке билетов в пиковый период, в «Укрзализныце» объяснили, что программа поможет разгрузить популярные даты. Многие пассажиры готовы изменить дату или месяц путешествия по более низкой цене. Например, в августе железная дорога перевозит 2,6 млн пассажиров, а в феврале — только 1,9 млн. В периоды низкого спроса есть возможность дополнительно перевозить 200–250 тысяч пассажиров ежемесячно без новых рейсов, заполняя свободные места. Это также будет стимулировать внутренний туризм в низкий сезон, и «Укрзализныця» планирует сотрудничать с общинами для создания туристических предложений.

Программа будет поощрять поездки в менее загруженные дни, например, во вторник вместо пятничного вечера во Львов. В периоды высокого спроса, как в декабре, приоритет будет предоставляться жителям прифронтовых общин, которые больше всего страдают от обстрелов и отключений электроэнергии.

Почему именно 3000 км?

Это расстояние символизирует самый длинный железнодорожный маршрут по Украине туда и обратно — из Запорожья в Ужгород. Программа будет распространяться на внутренние рейсы дальнего следования, кроме премиум-сегмента. Она ориентирована на тех, кто нуждается в таких поездках, например, для посещения родственников или путешествий по стране. Для тех, кому километры не нужны, билеты останутся доступными на обычных условиях. Также рассматриваются варианты использования неиспользованных километров с пользой.

Кто будет финансировать программу?

«Укрзализныця» отмечает, что программа стартует вместе с частичной государственной компенсацией реальной стоимости пассажирских перевозок. Дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать «за километры», заполнят имеющиеся места, не увеличивая расходы. Поскольку пассажирские перевозки субсидируются государством, программа обеспечит более эффективное использование этих средств, чтобы больше украинцев могли путешествовать в течение года. Дополнительные доходы от премиум-сегмента (СВ, 1-й класс, международные поезда) помогут покрыть расходы на бесплатные поездки, не увеличивая потребность в государственном финансировании.

Как это повлияет на железную дорогу?

Программа «3000 километров» запускается параллельно с началом системной государственной поддержки пассажирских перевозок. Это позволит улучшить финансовую ситуацию «Укрзализныци», сохранить рабочие места и обеспечить бесперебойную выплату зарплат железнодорожникам. Компенсация от государства также необходима для восстановления инфраструктуры и поддержки маршрутов в прифронтовые города, особенно в условиях отключений электроэнергии.

В «Укрзализныце» отмечают, что программа соответствует европейской практике и является особенно актуальной для Украины. Она сделает путешествия доступными для всех, в частности для тех, кто не может позволить себе билеты по полной стоимости, и поддержит жителей прифронтовых регионов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
