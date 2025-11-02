Зимняя поддержка — в УЗ объяснили, почему для бесплатных поездок выбрали именно 3000 км

Такое расстояние символизирует самый длинный железнодорожный маршрут по Украине и должно сделать путешествия доступными для всех.

3000 километров железной поддержки — Укрзализныця присоединяется к инициативе «Зимняя поддержка», которую представил Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает УЗ.

Цель программы — помочь украинцам стать ближе этой зимой. В Укрзализныце отмечают: самое важное — иметь возможность обнять родных, встретить защитников, дать детям из прифронтовых территорий шанс отдохнуть в лагерях или с семьями.

Почему именно 3000 км? Это расстояние самого длинного рейса по Украине — в обе стороны. В компании объясняют: символически это означает, что каждый может открыть для себя всю страну — от запада до востока, с севера на юг.

Кроме того, программа «УЗ-3000» поможет разгрузить пиковые периоды путешествий, ведь она будет поощрять украинцев путешествовать в непиковое время.

Укрзализныця отмечает, что «УЗ-3000» станет частью системного государственного финансирования пассажирских перевозок, что гарантирует стабильность и развитие отрасли.

Компания уже работает над быстрым запуском программы и обещает в скором времени рассказать все детали.

