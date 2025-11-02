Зимова підтримка — в УЗ пояснили, чому для безкоштовних подорожей обрали саме 3000 км

3000 кілометрів залізної підтримки —Укрзалізниця долучається до ініціативи «Зимова підтримка», яку представив Президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє УЗ.
Мета програми — допомогти українцям бути ближчими цієї зими. В Укрзалізниці наголошують: найважливіше — мати можливість обійняти рідних, зустріти захисників, дати дітям із прифронтових територій шанс на відпочинок у таборах чи з родинами.
Чому саме 3000 км? Це відстань найдовшого рейсу Україною — у два боки. У компанії пояснюють: символічно це означає, що кожен має змогу відкрити для себе всю країну — від заходу до сходу, з півночі на південь.
Крім того, програма «УЗ-3000» допоможе розвантажити пікові періоди подорожей, адже заохочуватиме українців подорожувати в непіковий час.
Укрзалізниця зазначає, що «УЗ-3000» стане частиною системного державного фінансування пасажирських перевезень, що гарантує стабільність і розвиток галузі.
Компанія вже працює над швидким запуском програми й обіцяє невдовзі розповісти всі деталі.
