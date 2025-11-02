Зимова підтримка — в УЗ пояснили, чому для безкоштовних подорожей обрали саме 3000 км

Така відстань символізує найдовший залізничний маршрут Україною та має зробити подорожі доступними для всіх.

3000 кілометрів залізної підтримки —Укрзалізниця долучається до ініціативи «Зимова підтримка», яку представив Президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє УЗ.

Мета програми — допомогти українцям бути ближчими цієї зими. В Укрзалізниці наголошують: найважливіше — мати можливість обійняти рідних, зустріти захисників, дати дітям із прифронтових територій шанс на відпочинок у таборах чи з родинами.

Чому саме 3000 км? Це відстань найдовшого рейсу Україною — у два боки. У компанії пояснюють: символічно це означає, що кожен має змогу відкрити для себе всю країну — від заходу до сходу, з півночі на південь.

Крім того, програма «УЗ-3000» допоможе розвантажити пікові періоди подорожей, адже заохочуватиме українців подорожувати в непіковий час.

Укрзалізниця зазначає, що «УЗ-3000» стане частиною системного державного фінансування пасажирських перевезень, що гарантує стабільність і розвиток галузі.

Компанія вже працює над швидким запуском програми й обіцяє невдовзі розповісти всі деталі.

