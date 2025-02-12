Прокуроров обяжут обеспечивать явку в суд свидетелей обвинения – Раде рекомендовали принять закон

Прокурор должен будет обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание.

Источник фото: ТУ ГСА в Днепропетровской области

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом как закон законопроект 11387, предусматривающий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.

В частности, ч. 4 статьи 95 «Показания» УПК дополняется новым предложением, согласно содержанию которого прокурор обязан обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание.

Как отмечают в Главном юридическом управлении парламента, по предмету регулирования указанная новелла не охватывается ни предметом регулирования приведенной части четвертой, ни статьи 95 УПК в целом. Кроме того, согласно положениям статьи 66 УПК прибыть по вызову к следователю, прокурору, следственному судье или суду – это обязанность свидетеля.

Статьями 140 и 143 УПК Украины определено, что привод заключается в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, исполняющим определение о приводе, к месту его вызова в указанное в определении время. Решение об осуществлении привода принимается: во время досудебного расследования – следственным судьей по ходатайству следователя, прокурора или по собственной инициативе, а во время судебного производства – судом по ходатайству стороны уголовного производства, потерпевшего, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, или по собственной инициативе.

Выполнение определения о осуществлении привода может быть поручено соответствующим подразделениям органов Национальной полиции, органов безопасности, органов Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро или Государственного бюро расследований.

Учитывая приведенное, в ГЮУ ВР отметили, что пока неопределенным остается вопрос, какими именно правовыми инструментами и механизмами прокурор должен обеспечивать прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом также повышаются размеры штрафов за проявление неуважения к суду, усиливается ответственность прокурора за неприбытие в судебное заседание без уважительных причин, устанавливается административная ответственность за невыполнение законных требований комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии или временной специальной комиссии Верховной Рады, а также за неявку без уважительных причин на заседание Верховной Рады.

Автор: Наталя Мамченко

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