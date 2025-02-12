Верховная Рада рассмотрит изменения в УПК о запрете заявления отвода судье, рассматривающему отвод другому судье

Рекомендуемым к принятию в целом законопроектом предлагается установить в УПК запрет на заявление отвода судье, рассматривающему отвод следственному судье или судье, осуществляющему судебное производство единолично.

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Верховная Рада в скором времени планирует принять во втором чтении и в целом законопроект 11387, которым среди прочего вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Согласно финальной редакции, которую рекомендовал к принятию Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, изменения будут внесены в статью 81 УПК, регулирующую порядок решения вопроса об отводе.

А именно, будет предусмотрено, что в случае заявления отвода следственному судье или судье, осуществляющему судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном частью третьей статьи 35 настоящего Кодекса. Заявление отвода такому судье не допускается. В случае заявления отвода одному, нескольким или всем судьям, осуществляющим судебное разбирательство коллегиально, его рассматривает этот же состав суда. Заявление об отводе следственному судье или судье (судьям) рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Следовательно, добавляются нормы о том, что заявление отвода такому судье не допускается, и о том, что заявление об отводе следственному судье или судье (судьям) рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

По мнению Главного юридического управления парламента, подобный законодательный императив может стать предметом конституционного контроля.

Так, статья 75 УПК Украины (в действующей редакции) содержит объективный перечень обстоятельств, исключающих участие следственного судьи, судьи или присяжного в уголовном производстве. Какие-либо искусственные запреты и ограничения по применению отводов при наличии объективных обстоятельств не будут учитывать конституционные гарантии права на доступ к правосудию, а также рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом с учетом принципа верховенства права, отметили в ГЮУ ВР.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом также повышаются размеры штрафов за проявление неуважения к суду, усиливается ответственность прокурора за неприбытие в судебное заседание без уважительных причин, устанавливается административная ответственность за невыполнение законных требований комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии или временной специальной комиссии Верховной Рады, а также за неявку без уважительных причин на заседание Верховной Рады.

Автор: Наталя Мамченко

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