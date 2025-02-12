Верховна Рада розгляне зміни до КПК про заборону заявлення відводу судді, який розглядає відвід іншому судді

Рекомендованим до прийняття в цілому законопроектом пропонується встановити у КПК заборону на заявлення відводу судді, який розглядає відвід слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово.

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Верховна Рада незабаром планує прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 11387, яким серед іншого вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Відповідно до фінальної редакції, яку рекомендував до прийняття Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, зміни будуть внесені до статті 81 КПК, яка регулює порядок вирішення питання про відвід.

А саме, буде передбачено, що у разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. Заявлення відводу такому судді не допускається. У разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду. Заява про відвід слідчому судді або судді (суддям) розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

Отже, додаються норми про те, що заявлення відводу такому судді не допускається, і про те, що заява про відвід слідчому судді або судді (суддям) розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

На думку Головного юридичного управління парламенту, подібний законодавчий імператив може стати предметом конституційного контролю.

Так, стаття 75 КПК України (у чинній редакції) містить об’єктивний перелік обставин, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Будь-які штучні заборони та обмеження щодо застосування відводів за наявності об’єктивних обставин не враховуватимуть конституційних гарантій права на доступ до правосуддя, а також розгляд справи незалежним та неупередженим судом з урахуванням принципу верховенства права, зазначили у ГЮУ ВР.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом також підвищуються розміри штрафів за прояв неповаги до суду, посилюється відповідальність прокурора за неприбуття в судове засідання без поважних причин, встановлюється адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог комітету Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії чи тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, а також за неявку без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради.

Автор: Наталя Мамченко

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