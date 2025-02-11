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Владимир Зеленский назначил заседание СНБО 12 февраля

20:18, 11 февраля 2025
Среди вопросов – цены на лекарства и санкции.
Владимир Зеленский назначил заседание СНБО 12 февраля
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Стоимость лекарств в украинских аптеках вынесут на заседание Совета национальной безопасности и обороны 12 февраля. Об этом в вечернем обращении 11 февраля сообщил Президент Владимир Зеленский.

«На завтра я назначил заседание СНБО. Несколько вопросов. Будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках – это важно. И продолжим защищать наше государство санкциями», – сказал глава государства.

На той неделе Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых вопросов на СНБО – кроме тех вопросов, которые касаются финансовой устойчивости государства. В частности, глава государства подчеркнул, что нужно поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи и во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства.

«То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо. И это ответственность Правительства, конкретно – министра здравоохранения, Антимонопольного комитета. Сегодня я провел с ними совещание, и я устал ждать соответствующих предложений. Времени немного», – отметил Президент.

По словам Владимира Зеленского, все, что нужно сделать, вполне понятно.

«Нужны конкретные шаги, конкретные решения, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья наших людей. Если решений для доступности лекарства не будет, будут кадровые решения», - указал он.

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Владимир Зеленский СНБО

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