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Володимир Зеленський призначив засідання РНБО 12 лютого

20:18, 11 лютого 2025
Серед питань – ціни на ліки та санкції.
Володимир Зеленський призначив засідання РНБО 12 лютого
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Вартість ліків в українських аптеках винесуть на засідання Ради національної безпеки й оборони 12 лютого. Про це у вечірньому зверненні 11 лютого повідомив Президент Володимир Зеленський.

«На завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань. Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках – це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями», - сказав глава держави.

На тому тижні Президент Володимир Зеленський заявляв про підготовку нових питань на РНБО – окрім тих питань, що стосуються фінансової стійкості держави. Зокрема, глава держави наголосив, що треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї і багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки.

«Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність Уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету. Сьогодні я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато», - зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, все, що треба зробити, цілком зрозуміло.

«Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення», - вказав він.

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Володимир Зеленський РНБО

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