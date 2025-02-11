Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками США найближчим часом

Найближчим часом будуть перемовини на багатьох рівнях.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про готовність України до зустрічей із представниками США. Як сказав він у вечірньому зверненні 11 лютого, найближчим часом будуть перемовини на багатьох рівнях.

«Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань. Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках – це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями», - сказав він.

Раніше Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про візит до України представника нової адміністрації. За його словами, Україну відвідає міністр фінансів США.

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