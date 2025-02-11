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Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями США в ближайшее время

19:56, 11 февраля 2025
В ближайшее время будут переговоры на многих уровнях.
Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями США в ближайшее время
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Президент Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины к встречам с представителями США. Как сказал он в вечернем обращении 11 февраля, в ближайшее время будут переговоры на многих уровнях.

«Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов – в ближайшее время переговоры. На многих уровнях. И на завтра я назначил заседание СНБО. Несколько вопросов. Будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках – это важно. И продолжим защищать наше государство санкциями», – сказал он.

Ранее Президент США Дональд Трамп  подтвердил информацию о визите в Украину представителя новой администрации. По его словам, Украину посетит Министр финансов США.

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Владимир Зеленский

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