Дональд Трамп заявил, что направляет министра финансов США на встречу с Президентом Зеленским

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети подтвердил информацию о визите в Украину представителя новой администрации. По его словам, Украину посетит Министр финансов США.
«Я отправляю Министра финансов США Скотта Бессента в Украину встретиться с Президентом Зеленским.
Эта война должна закончиться и скоро закончится», – отметил Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что США потратили миллиарды долларов по всему миру, с небольшой отдачей.
«Когда Америка сильна, мир находится в мире», подытожил он.
Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог ранее заявил, что с помощью генеральных инспекторов США уже начался анализ вопроса, сколько США фактически было предоставлено средств Украине. В частности, генеральные инспекторы уже работают и в Украине над аудитом средств.
Министр финансов США Скотт Бессент может посетить Украину для предварительных переговоров по обеспечению доступа США к полезным ископаемым, отмечало Bloomberg.
По информации издания, Бессент может приехать в Киев уже на этой неделе в рамках «начальных переговоров» по обеспечению доступа США к полезным ископаемым.
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