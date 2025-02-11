Дональд Трамп заявил, что направляет министра финансов США на встречу с Президентом Зеленским

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что война должна завершиться.

Источник фото: АР

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Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети подтвердил информацию о визите в Украину представителя новой администрации. По его словам, Украину посетит Министр финансов США.

«Я отправляю Министра финансов США Скотта Бессента в Украину встретиться с Президентом Зеленским.

Эта война должна закончиться и скоро закончится», – отметил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что США потратили миллиарды долларов по всему миру, с небольшой отдачей.

«Когда Америка сильна, мир находится в мире», подытожил он.

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог ранее заявил, что с помощью генеральных инспекторов США уже начался анализ вопроса, сколько США фактически было предоставлено средств Украине. В частности, генеральные инспекторы уже работают и в Украине над аудитом средств.

Министр финансов США Скотт Бессент может посетить Украину для предварительных переговоров по обеспечению доступа США к полезным ископаемым, отмечало Bloomberg.

По информации издания, Бессент может приехать в Киев уже на этой неделе в рамках «начальных переговоров» по ​​обеспечению доступа США к полезным ископаемым.

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