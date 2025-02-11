Дональд Трамп заявив, що направляє міністра фінансів США на зустріч з Президентом Зеленським

Президент США Дональд Трамп вчергове підкреслив, що війна повинна завершитися.

Джерело фото: АР

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Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі підтвердив інформацію про візит до України представника нової адміністрації. За його словами, Україну відвідає міністр фінансів США.

«Я відправляю Міністра фінансів США Скота Бессента в Україну зустрітися з Президентом Зеленським.

Ця війна повинна закінчитися і скоро закінчиться», зазначив Дональд Трамп.

Він підкреслив, що США витратили мільярди доларів в усьому світі, з невеликою віддачею.

«Коли Америка сильна, світ перебуває у мирі», підсумував він.

Спеціальний представник США по Україні та Росії Кіт Келлог раніше заявив, що за допомогою генеральних інспекторів США вже розпочався аналіз питання, скільки фактично США було надано коштів Україні. Зокрема генеральні інспектори вже працюють і в Україні над аудитом коштів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент може відвідати Україну для попередніх переговорів щодо забезпечення доступу США до корисних копалин, зазначало Bloomberg.

За інформацією видання, Бессент може приїхати в Київ уже цього тижня в межах «початкових переговорів» щодо забезпечення доступу США до корисних копалин.

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