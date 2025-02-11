США і Велика Британія відмовилися підписувати міжнародну декларацію щодо штучного інтелекту

Понад 70 урядів, міжнародних організацій і дослідницьких інститутів підписали заяву, включаючи Європейський Союз, Китай та Індію.

Джерело фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

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США і Велика Британія не підписали міжнародну декларацію щодо штучного інтелекту на глобальному саміті в Парижі. Про це пише BBC.

Декларацію щодо штучного інтелекту було підписано Францією, Китаєм та Індією, а також іншими країнами. Вона передбачає «відкритий», «інклюзивний» та «етичний» підхід до розвитку технології.

ВВС пише, що у короткій заяві уряд Великої Британії заявив, що не зміг підписати декларацію через занепокоєння щодо національної безпеки та «глобального управління».

Зі свого боку віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що занадто жорстке регулювання штучного інтелекту «може вбити галузь, що трансформується, у той момент, коли вона тільки починає розвиватися».

Він сказав, що це вимагатиме регулювання, яке сприятиме розвитку штучного інтелекту, «а не душить його».

Як пишуть у медіа, його думка конкретно розходиться з думкою президента Франції Еммануеля Макрона, який вважає за необхідне подальше регулювання ШІ.

«Нам потрібні ці правила, щоб ШІ міг рухатися вперед», - зазначив він під час саміту в Парижі.

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