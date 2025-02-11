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США и Великобритания отказались подписывать международную декларацию относительно искусственного интеллекта

19:19, 11 февраля 2025
Более 70 правительств, международных организаций и исследовательских институтов подписали заявление, включая Европейский Союз, Китай и Индию.
США и Великобритания отказались подписывать международную декларацию относительно искусственного интеллекта
Источник фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images
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США и Великобритания не подписали международную декларацию по искусственному интеллекту на глобальном саммите в Париже. Об этом пишет BBC.

Декларация искусственного интеллекта была подписана Францией, Китаем и Индией, а также другими странами. Она предполагает «открытый», «инклюзивный» и «нравственный» подход к развитию технологии.

ВВС пишет, что в коротком заявлении правительство Великобритании заявило, что не смогло подписать декларацию из-за беспокойства относительно национальной безопасности и «глобального управления».

Со своей стороны вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта «может убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться».

Он сказал, что это потребует регулирования, которое будет способствовать развитию искусственного интеллекта, «а не душить его».

Как пишут в медиа, его мнение конкретно расходится с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, считающего необходимым дальнейшее регулирование ИИ.

«Нам нужны эти правила, чтобы ИИ мог двигаться вперед», – отметил он во время саммита в Париже.

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искусственный интеллект

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