США и Великобритания отказались подписывать международную декларацию относительно искусственного интеллекта

Более 70 правительств, международных организаций и исследовательских институтов подписали заявление, включая Европейский Союз, Китай и Индию.

Источник фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США и Великобритания не подписали международную декларацию по искусственному интеллекту на глобальном саммите в Париже. Об этом пишет BBC.

Декларация искусственного интеллекта была подписана Францией, Китаем и Индией, а также другими странами. Она предполагает «открытый», «инклюзивный» и «нравственный» подход к развитию технологии.

ВВС пишет, что в коротком заявлении правительство Великобритании заявило, что не смогло подписать декларацию из-за беспокойства относительно национальной безопасности и «глобального управления».

Со своей стороны вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта «может убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться».

Он сказал, что это потребует регулирования, которое будет способствовать развитию искусственного интеллекта, «а не душить его».

Как пишут в медиа, его мнение конкретно расходится с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, считающего необходимым дальнейшее регулирование ИИ.

«Нам нужны эти правила, чтобы ИИ мог двигаться вперед», – отметил он во время саммита в Париже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.