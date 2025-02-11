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Урсула фон дер Ляйен назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса союзником после первой встречи

19:06, 11 февраля 2025
Состоялась первая встреча главы Еврокомиссии фон дер Ляйен на высоком уровне с официальным представителем администрации Дональда Трампа после того, как США ввели пошлины на сталь и алюминий.
Урсула фон дер Ляйен назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса союзником после первой встречи
Источник фото: Ian Langsdon/AFP via Getty Images
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 февраля заявила, что она «хорошо обсудила общие проблемы как союзников» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Париже.

Эта встреча была первой встречей чиновников ЕС и США после избрания Дональда Трампа, который объявил о введении 25-процентных пошлин на сталь и алюминий для остальных стран мира. Фон дер Ляйен назвала Вэнса «союзником» всего через несколько часов после того, как она пообещала, что Брюссель ответит против пошлин Трампа, отмечает Politico.

Фон дер Ляйен также намекнула на сотрудничество по глобальному перепроизводству стали, в основном из Китая.

После встречи на полях саммита искусственного интеллекта во Франции Фон дер Ляйен приветствовала Вэнса в Европе через сообщение на платформе X Илона Маска. «От безопасности и стабильности до больших перспектив технологий и критического вызова нерыночного избытка мощностей», - сказала она.

Как отмечает издание, «нерыночный избыток мощностей» является торговым жаргоном для Китая и ряда других стран, производящих больше стали, чем требует ЕС, зачастую этому способствует государственная помощь, которую Европа, США и Япония не могут предложить.

Вэнс сказал журналистам, что «администрация Трампа очень четко заявила, что мы очень заботимся о Европе». «Мы видим много экономических отношений, на которых можно построить. Мы также хотим убедиться, что мы действительно участвуем в партнерстве по безопасности, что хорошо для обеих сторон», цитирует его Politico.

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