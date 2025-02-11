Урсула фон дер Ляєн назвала віце-президента США Джей Ді Венса союзником після першої зустрічі

Відбулася перша зустріч голови Єврокомісії фон дер Ляєн на високому рівні з офіційним представником адміністрації Дональда Трампа після того, як США запровадили мита на сталь та алюміній.

Джерело фото: Ian Langsdon/AFP via Getty Images

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 11 лютого заявила, що вона «гарно обговорила спільні проблеми як союзників» із віце-президентом США Джей Ді Венсом у Парижі.

Ця зустріч була першою зустріччю високопосадовців ЄС і США після обрання Дональда Трампа, який оголосив про введення 25-відсоткових мит на сталь і алюміній для решти країн світу. Фон дер Ляєн назвала Венса «союзником» лише через кілька годин після того, як вона пообіцяла, що Брюссель відповість проти мит Трампа, зазначає Politico.

Фон дер Ляєн також натякнула на співпрацю щодо глобального перевиробництва сталі, в основному з Китаю.

Після зустрічі на полях саміту штучного інтелекту у Франції Фон дер Ляєн привітала Венса в Європі через допис на платформі X Ілона Маска. «Від безпеки та стабільності до великих перспектив технологій і критичного виклику неринкового надлишку потужностей», — сказала вона.

Як зазначає видання, «неринковий надлишок потужностей» є торговим жаргоном для Китаю та низки інших країн, які виробляють більше сталі, ніж вимагає ЄС, часто цьому сприяє державна допомога, яку Європа, США та Японія не можуть запропонувати.

Венс сказав журналістам, що «адміністрація Трампа дуже чітко заявила, що ми дуже дбаємо про Європу». «Ми бачимо багато економічних відносин, на яких можна побудувати. Ми також хочемо переконатися, що ми дійсно беремо участь у партнерстві з безпеки, що добре для обох сторін», цитує його Politico.

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