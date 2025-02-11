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Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не збираються відправляти війська в Україну

18:46, 11 лютого 2025
Новий міністр оборони США оголосив, що США не відправляють війська в Україну.
Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не збираються відправляти війська в Україну
Джерело фото: Getty Images/Albin Lohr-Jones/Bloomberg
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Новий очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не збираються відправляти війська США в Україну. Таку заяву він зробив під час спілкування із журналістами в штаб-квартирі Африканського командування Збройних сил США в Німеччині.

Журналісти запитали Гегсета, чи буде адміністрація Дональда Трампа відкритою до відправки американських військ в Україну – зокрема, для того, щоб відстежувати постачання зброї.

«Ми не відправляємо американські війська в Україну», - сказав він.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що обговорення можливого розміщення миротворчих сил в Україні наразі недоречне. На його думку, першочерговими мають бути припинення вогню та переговори. 

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США війна

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