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Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скаржитися через заморозку деяких програм USAID

18:31, 11 лютого 2025
Президент Володимир Зеленський не вважає за доцільне скаржитися на призупинення дії програм USAID.
Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скаржитися через заморозку деяких програм USAID
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Україна не має наміру скаржитися через припинення грантового фінансування деяких програм американського Агентства з міжнародного розвитку (USAID), тому що головною є військова допомога, яка продовжує надаватися. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.

«Ми не збираємося скаржитися на те, що деякі програми були заморожені, тому що найголовніше для нас – це військова допомога, і вона була збережена, за що я вдячний. Якщо у американської сторони є можливість і бажання продовжити свою гуманітарну місію, ми повністю за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій власний вихід із цієї ситуації», - сказав Зеленський.

Крім того, на запитання, чи думає він, що Джо Байден увійде в історію як людина, яка «допомогла врятувати Україну», чи людина, яка надто повільно реагувала на виклик Путіна, Володимир Зеленський, як зазначає The Guardian, «засміявся та сказав, що на даному етапі про це «дуже важко» сказати».

Видання зазначає, що він розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю – «цей брак впевненості додав впевненості Росії», – але додав, що Україна вдячна за всю допомогу, яка надійшла згодом.

Повна оцінка, за його словами, з’явиться лише з часом.

«Історія показує, що є багато речей, про які ви просто не знаєте, що відбувалося за лаштунками, які були переговори… сьогодні важко це все охарактеризувати, тому що ми не знаємо всього. Пізніше ми дізнаємося, ми все дізнаємося», відмітив Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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Володимир Зеленський

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