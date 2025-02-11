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Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID

18:31, 11 февраля 2025
Президент Владимир Зеленский не считает целесообразным жаловаться на приостановку действия программ USAID.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID
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Украина не намерена жаловаться из-за прекращения грантового финансирования некоторых программ американского Агентства по международному развитию (USAID), потому что главной является военная помощь, которая продолжает оказываться. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

«Мы не собираемся жаловаться на то, что некоторые программы были заморожены, потому что самое главное для нас – это военная помощь, и она была сохранена, за что я благодарен. Если у американской стороны есть возможность и желание продолжить свою гуманитарную миссию, мы полностью за это, а если нет, то мы найдем свой выход из этой ситуации», - сказал Зеленский.

Кроме того, на вопрос, думает ли он, что Джо Байден войдет в историю как человек, «помогший спасти Украину», или слишком медленно реагировавший на вызов Путина Владимир Зеленский, как отмечает The Guardian, «засмеялся и сказал, что на данном этапе об этом «очень трудно» сказать».

Издание отмечает, что он подверг критике первоначальное нежелание Байдена предоставить Украине оружие – «этот недостаток уверенности добавил уверенности России», – но добавил, что Украина благодарна за всю помощь, поступившую впоследствии.

Полная оценка, по его словам, появится только со временем.

«История показывает, что есть много вещей, о которых вы просто не знаете, что происходило за кулисами, какие были переговоры… сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы все узнаем», отметил Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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Владимир Зеленский

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