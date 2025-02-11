Министр финансов США Скотт Бессент приедет в Украину, чтобы договориться о доступе к полезным ископаемым – СМИ

По информации медиа, Бессент может приехать в Киев уже на этой неделе.

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Министр финансов США Скотт Бессент может посетить Украину для предварительных переговоров по обеспечению доступа США к полезным ископаемым. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, Бессент может приехать в Киев уже на этой неделе в рамках «начальных переговоров» по ​​обеспечению доступа США к полезным ископаемым.

Таким образом, глава американского Минфина станет первым членом администрации Дональда Трампа, который посетит Украину.

Как известно, идея передать недра в разработку была подана Президентом Украины Владимиром Зеленским в Плане победы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия.

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