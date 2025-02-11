Трамп заявив, що Зеленський погодився дати США доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 млрд доларів

Пропозиція Зеленського у Плані перемоги віддати у розробку природні ресурси України, яку він представляв у США, знайшла відгук у Дональда Трампа.

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Президент США Дональд Трамп стверджує, що влада України «по суті погодилася» надати США рідкісноземельні мінерали на суму півтрильйона доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Про це пише NYP.

Як відомо, ідея передати надра в розробку спочатку була подана Президентом України Володимиром Зеленським у Плані перемоги, який він показував ще на той момент кандидату в Президенти США Трампу, а також Камалі Гарріс.

В межах Плану перемоги, який презентував Президент Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Президент тоді заявляв, що «в Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ».

«У них надзвичайно цінна земля з погляду рідкісноземельних [мінералів], з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [в Україні]», — сказав Трамп ведучому «Спеціального репортажу» Fox News Брету Байєру в інтерв'ю.

Автор: Наталя Мамченко

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