Трамп заявил, что Зеленский согласился дать США доступ к редкоземельным минералам на 500 млрд долларов

Предложение Зеленского в Плане победы отдать в разработку природные ресурсы Украины, который он представлял в США, нашло отклик у Дональда Трампа.

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что власть Украины «по сути согласилась» предоставить США редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву. Об этом пишет NYP.

Как известно, идея передать недра в разработку была изначально подана Президентом Украины Владимиром Зеленским в Плане победы, который он показывал еще на тот момент кандидату в Президенты США Трампу, а также Камале Харрис.

В рамках Плана победы, который представил Президент Владимир Зеленский 16 октября 2024 года, Украина предлагала ЕС и США заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития.

Президент тогда заявлял, что «в Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир».

«У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных [минералов], с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [в Украине]», — сказал Трамп ведущему «Специального репортажа» Fox News Брету Байеру в интервью.

Автор: Наталя Мамченко

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